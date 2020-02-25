Можно принимать в таблетках: в Китае разработали вакцину против коронавируса

Пока во Всемирной организации здаравоохранения утверждают, что эпидемия китайского коронавируса уже прошла свой пик группа ученых Тяньцзиньского университета во главе с профессором Хуан Цзиньхаем заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса. Об этом сообщило издание "Пэнпай".

В ее состав входят пищевые дрожжи, а действие основывается на стимулировании естественного иммунитета. В частности, ученые установили протективный антиген RBD-FP для матричных белков коронавируса (спайк-белков), которые играют ключевую роль в проникновении возбудителя в клетки организма и его воспроизведении внутри них.

По этой причине действие вакцины основывается на стимулировании выработки естественных антител в организме. Вакцина активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой организма, что делает его естественную защиту подготовленной к противодействию инфицированию коронавирусом.

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Как отметил Хуан Цзиньхай, вакцину можно принимать в таблетках как инфицированным для борьбы с коронавирусом, так и здоровым людям в профилактических целях. Он также подчеркнул, что процесс тестирования вакцины, начало производства и ее поступление на рынок займет много времени. Сам он уже принял четыре порции вакцины и не зафиксировал никаких побочных эффектов.

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Ранее о разработке вакцины сообщали китайские дипломаты.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По данным на утро вторника, власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс. Коронавирус зафиксирован уже в 34 странах.

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