Муссонные ливни в Индии унесли жизни более 200 человек

Из районов затопления эвакуировали более 8,5 тысяч жителей

/ Фото: AFP

В центральном индийском штате Мадхья-Прадеш из-за мощных муссонных ливней, которые обрушились на регион в последние недели, погибли по меньшей мере 202 человека. Об этом сообщают СМИ.

В общем стихия нанесла ущерб около 10 тысячам зданий, а 231 дом полностью разрушен. Из районов затопления эвакуировали более 8,5 тысяч человек. Местные синоптики предупреждают, что сильные ливни продолжатся в ряде районов штата еще по меньшей мере сутки.

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

В частности, в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье. В некоторых областях указанных штатов был объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах.

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