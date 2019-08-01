Мужчина поджег себя в центре Сеула: появились подробности

Южнокорейский гражданин предпринял попытку самосожжения в центре Сеула. Об этом сообщает в четверг агентство Ренхап.
72-летний мужчина, имя которого не раскрывается, поджег себя в одном из центральных парков южнокорейской столицы. В результате попытки суицида он получил множественные ожоги и был доставлен в больницу. Пострадавший находится в сознании, однако его состояние расценивается как критическое.
По данным правоохранительных органов, среди личных вещей пострадавшего была найдена книга о Ким Бок Тон – одной из жертв сексуального рабства периода Японского колониального правления в Корее и листовка с требованием к премьер-министру Японии Синдзо Абэ "принести извинения и отменить торговые санкции". Полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего.
19 июля другой житель Южной Кореи поджег себя напротив здания посольства Японии в Сеуле, после чего скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег.
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