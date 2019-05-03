Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Мужчина упал в кратер вулкана на Гавайях

3 мая, 22:45

Упавшим оказался солдат из казарм Скофилда

Фото: Pixabay

В среду, 1 мая, мужчина сорвалась в кальдеру (вулканический котел) вулкана Килауэа на Гавайях, пролетев более 20 метров, но выжил, получив серьезные ранения. Об этом сообщили представители Службы национальных парков Гавайев, ссылаясь на USA Today.

Инцидент произошел в Национальном парке вулканов Гавайев, когда посетитель перелез через металлические перила, потерял равновесие и сорвался с возвышенности высотой около 100 метров.

Другой посетитель вызвал сотрудников скорой помощи, и поисково-спасательная бригада начала искать мужчину.

Приблизительно через два с половиной часа после того, как стало известно о падении, поисковая группа нашла человека "живым, но серьезно пострадавшим на узком выступе в 70 футах (21,3 м) от края утеса", говорится в заявлении службы.

По словам сотрудников службы, мужчина был поднят с уступа и доставлен самолетом в больницу на острове.

Местное издание Hawaii News Now сообщило, что упавшим оказался солдат из казарм Скофилда на Оаху, который тренировался на Большом острове.

Падение произошло примерно через год после извержения Килауэа, которое считается самым большим и разрушительным извержением на Гавайях за последние десятилетия.

Ранее мы писали, что в Харьковской области компания школьников устроила фотосессию на железнодорожном мосту. Один из подростков сорвался с него и упал, сообщили в пресс-службе полиции в регионе.

Также сообщалось, что мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил.

А в прошлом году в Таракановском форту погиб турист. 32-летний мужчина упал в 15-метровый колодец, когда вместе с друзьями осматривал внутренние здания крепости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег падение, вулкан, сорвался, гавайи, перила

Вы сейчас просматриваете новость " Мужчина упал в кратер вулкана на Гавайях". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомире полуторагодовалый мальчик выжил после падения с девятого этажа

Сегодня, 12:34

Ребенок чудом выжил, но его с травмами срочно госпитализировали

Неудачная фотосессия: под Харьковом подросток упал с моста

28 апреля, 12:07

13-летнего школьника с травмами доставили в больницу

В Одессе женщина выпала с девятого этажа и чудом спаслась

21 апреля, 14:41

Полет был остановлен на крыше балкона шестого этажа

В Японии произошло новое извержение вулкана

19 апреля, 03:20

Не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение

У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Заявления Зеленского: чего ожидать украинцам?

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

На берег залива в Японии выбросилась самая длинная рыба в мире

8 наций, которым грозит вымирание

Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок. Видео

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Россия испортила «Дружбу». Почему в Украине дорожает топливо

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню