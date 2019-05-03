Мужчина упал в кратер вулкана на Гавайях

Упавшим оказался солдат из казарм Скофилда

Фото: Pixabay

В среду, 1 мая, мужчина сорвалась в кальдеру (вулканический котел) вулкана Килауэа на Гавайях, пролетев более 20 метров, но выжил, получив серьезные ранения. Об этом сообщили представители Службы национальных парков Гавайев, ссылаясь на USA Today.

Инцидент произошел в Национальном парке вулканов Гавайев, когда посетитель перелез через металлические перила, потерял равновесие и сорвался с возвышенности высотой около 100 метров.



Другой посетитель вызвал сотрудников скорой помощи, и поисково-спасательная бригада начала искать мужчину.

Приблизительно через два с половиной часа после того, как стало известно о падении, поисковая группа нашла человека "живым, но серьезно пострадавшим на узком выступе в 70 футах (21,3 м) от края утеса", говорится в заявлении службы.



По словам сотрудников службы, мужчина был поднят с уступа и доставлен самолетом в больницу на острове.



Местное издание Hawaii News Now сообщило, что упавшим оказался солдат из казарм Скофилда на Оаху, который тренировался на Большом острове.



Падение произошло примерно через год после извержения Килауэа, которое считается самым большим и разрушительным извержением на Гавайях за последние десятилетия.

Ранее мы писали, что в Харьковской области компания школьников устроила фотосессию на железнодорожном мосту. Один из подростков сорвался с него и упал, сообщили в пресс-службе полиции в регионе.

Также сообщалось, что мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил.

А в прошлом году в Таракановском форту погиб турист. 32-летний мужчина упал в 15-метровый колодец, когда вместе с друзьями осматривал внутренние здания крепости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мужчина упал в кратер вулкана на Гавайях". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"