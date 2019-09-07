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Мужчину арестовали за то, что он не полетел на самолете

7 сентября, 04:15

Нарушителю грозит до 14,3 тысяч долларов штрафа и до двух лет тюрьмы

Международный аэропорт "Чанги" в Сингапуре

Международный аэропорт "Чанги" в Сингапуре / Фото: Flickr

В аэропорту Сингапура, который ранее в этом году признали одним из лучших в мире, арестовали молодого человека, который купил билет на самолет, но не воспользовался им.

Как сообщает CNN, 27-летний мужчина пересек транзитную зону международного аэропорта "Чанги", чтобы проводить жену, но сам при этом никуда лететь не собирался.

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Стоит отметить, что подобное поведение считается нарушением местных законов, из-за чего с начала года полиция города-государства арестовала уже 33 человека. Нарушителям грозит штраф до 14,3 тысяч долларов и до двух лет тюрьмы.

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Впрочем, журналисты отмечают, что идея приехать в аэропорт без цели улететь из него не столь безумна, если говорить о "Чанги", где в апреле открылся новый терминал с 40-метровым водопадом и одной из самых больших в Азии оранжерей.

Напомним, что в июне администрация аэропорта Сингапура ввела необычное развлечение. Чтобы добраться к нужному рейсу, пассажиры могут воспользоваться горкой: для этого достаточно приложить посадочный талон к турникету перед входом в тоннель, после чего – удобно устроиться в трубе и успешно съехать к нужному гейту.

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