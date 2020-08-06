Мужчина по ошибке отсидел 27 лет за жуткое убийство

Оказалось, что прямых доказательств вины Чжана Юхуаня у следователей никогда и не было

В Китае, где ранее посадили в тюрьму группу "ленивых киллеров", выпустили на свободу заключенного-"рекордсмена" – 53-летний Чжан Юхуань отбыл самое долгое в истории страны наказание по ложному приговору.

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Как сообщает BBC, мужчина провел за решеткой 27 лет – все это время он добивался признания своей невиновности и заявлял о пытках со стороны полиции.

В 1993 году Чжана арестовали по подозрению в убийстве двух соседских мальчиков. Детей нашли утопленными в пруду в их родной деревне в провинции Цзянси.

Спустя два года китайский суд признал его виновным и приговорил к смертной казни, однако еще через два года высшую степень наказания разрешили заменить на пожизненное заключение.

Долгие годы его апелляции не давали плодов, но в марте прошлого года Верховный суд Китая согласился возобновить рассмотрение дела, а в июле прокуратура рекомендовала оправдать Чжана на основании недостаточности доказательств.

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"Изучив материалы, мы обнаружили отсутствие прямых доказательств вины Чжана. Поэтому мы приняли предложение прокуратуры и признали Чжана невиновным", – говорится в заявлении суда.

Любопытно, что все это время мужчину поддерживала его супруга. Даже несмотря на то, что 11 лет назад они развелись и женщина успела завести новую семью.

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Чжан Юхуань с женой / Фото: Getty Images

Суд также признал за Чжаном право требовать компенсации за ложный приговор и 27 лет неволи, а его адвокат заявил о планах добиваться этого, а также ответственности для всех, кто к этому причастен.

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Напомним, что в прошлом году в США на волю выпустили американца Элвина Кеннарда, который провел в тюрьме 36 лет за кражу 50 долларов.

Кроме того, ранее мир удивила история американца Крейга Коули, который по несправедливому приговору просидел в тюрьме 39 лет, но получил в качестве компенсации 21 миллион долларов.

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