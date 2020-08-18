МВД Беларуси объяснило, за что Лукашенко наградил сотни силовиков

Материалы на награждение силовиков направили в совмин еще в марте

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил силовиков медалями не за разгоны демонстрантов и пытки в СИЗО, а за безупречную службу. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Беларуси в Telegram-канале.

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По ее словам, материалы на награждение 300 силовиков были направлены в совмин Беларуси еще в марте: "На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы".

В пресс-службе добавили, что медалью "За безупречную службу" награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 лет соответственно.

Данным указом награждены сотрудники главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов, территориальных органов внутренних дел, департаментов и учреждений образования МВД, военнослужащие внутренних войск МВД, проходящие службу в различных подразделениях (криминальная милиция, милиция общественной безопасности, юридические, кадровые, финансовые, тыловые, медицинские и т.д., а также профессорско-преподавательский состав, – заявили в пресс-службе МВД.

Напомним, аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко в эфире канала "Украина 24" также заявил, что Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу, чтобы консолидировать ту элиту, которая у него есть. Однако сам факт обнародования этого списка выглядит провокационным.

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