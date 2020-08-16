МВД Беларуси: протестующего могли убить из нелетального оружия, большинство пострадавших – силовики

Глава МВД Беларуси Юрий Караев допускает, что в погибшего на Пушкинской улице в Минскев ходе протестов Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия" и пообещал разобраться по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков, когда "все утихнет". Об этом он сообщил в интервью изданию TUT.BY.
Караев также утверждает, что белорусские силовики не применяли против протестующих огнестрельного оружия.
"Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", – ответил он на вопрос о гибели Тарайковского.
Он также обвинил протестующих в том, что они, не согласовав заранее митинги с властями, создали опасность, и утверждает, что больше всего на протестах пострадало силовиков.
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"Они используют всю ситуацию, чтобы этот бардак начался. Мне очень жаль этого погибшего. Еще больше – побитых. Они тоже пострадали. А больше всего – моих 129 сотрудников", – сказал Караев.
Кроме того, министр обвинил протестующих в финансировании из-за рубежа.
"Основные протестующие финансируются из-за рубежа. Парням платят 30 рублей, девушкам – 60. Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием. Ну ладно, подорвем мы экономику какой-нибудь страны, пусть еще поплатят пару недель. Кстати, эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других – не хотят, видимо, делиться ресурсами", – утверждает глава белорусского МВД.
Напомним, гибель белоруса Александра Тарайковского, который вышел на акцию протеста против 26-летней диктатуры президента Александра Лукашенко, в Минске 10 августа попала на видео. Его сестра узнала его по одежде и полностью уверена, что это её брат. На 14-й секунде видео можно заметить, что один из силовиков наводит на протестующего ружье с мощным фонарем, после чего тот падает замертво.
Также на видео зафиксированы другие моменты стрельбы в протестующих в Минске:
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