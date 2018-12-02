МВД Грузии подтвердило задержание шестерых украинцев

Министерство внутренних дел Грузии в ходе спецоперации, проведенной 2 декабря, задержали в гостиницах "Гуриас" и "Альянс" шестерых украинцев, а также одного гражданина Грузии, говорится в официальном заявлении ведомства.

"Задержанные граждане Украины и гражданин Грузии. В их гостиничных номерах были обнаружены огнестрельные пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое огнестрельное ружье и различные боеприпасы. Началось расследование соответствии с Уголовным кодексом Грузии, статьи 236 – незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.

В тоже время на сайте Министерстве иностранных дел Украины, в настоящее время пока отсутствует информация, которая бы свидетельствовала о получении от грузинской стороны каких-либо данных о задержанных.

Как мы писали, начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич заявил, что Украина проверяет информацию о задержании своих граждан в Грузии.

Ранее СМИ со ссылкой на МВД Грузии сообщали, что в грузинской столице, в гостинице "Альянс", минувшей ночью задержали украинских граждан, в а также бывшего грузинского военнослужащего Луку Чхетия, воевавшего в батальоне "Донбасс".