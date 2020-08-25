Мы больше не оппозиция: Тихановская заявила о революции в Беларуси

Лидер белорусских протестов указала на важный аспект демонстраций

Массовые антиправительственные протесты, которые уже больше двух недель продолжаются в Беларуси, являются мирной демократической революцией, а ее цель – честные и свободные выборы президента.

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Об этом во время онлайн-выступления в Европарламенте 25 августа заявила лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

"Мы больше не являемся оппозицией, мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Революция Беларуси не геополитической природы", – сказала Тихановская.

По ее словам, выступления демонстрантов не являются ни анти-, ни пророссийскими, ни антиевропейскими.

"Это демократическая революция. Это борьба народа, чтобы свободно выбирать себе лидеров и решать свою судьбу. Это мирная борьба народа за свободу, самоопределение и достоинство", – добавила она.

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Тихановская отметила, что протестующих задерживают, отправляют в тюрьмы и избивают.

"Власти используют тактику запугивания и физические угрозы. Не менее шести человек убили, а десятки пропали без вести. И сейчас это происходит в центре Европы", – сказала оппозиционерка.

Она напомнила о том, что независимые наблюдатели и Евросоюз признали прошедшие 9 августа президентские выборы фальсифицированными.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская выразила готовность занять должность временного президента Беларуси, назвав свою главную цель – подготовку новых выборов в стране.

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