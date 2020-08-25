Мы больше не оппозиция: Тихановская заявила о революции в Беларуси

Массовые антиправительственные протесты, которые уже больше двух недель продолжаются в Беларуси, являются мирной демократической революцией, а ее цель – честные и свободные выборы президента.
Об этом во время онлайн-выступления в Европарламенте 25 августа заявила лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
"Мы больше не являемся оппозицией, мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Революция Беларуси не геополитической природы", – сказала Тихановская.
По ее словам, выступления демонстрантов не являются ни анти-, ни пророссийскими, ни антиевропейскими.
"Это демократическая революция. Это борьба народа, чтобы свободно выбирать себе лидеров и решать свою судьбу. Это мирная борьба народа за свободу, самоопределение и достоинство", – добавила она.
Тихановская отметила, что протестующих задерживают, отправляют в тюрьмы и избивают.
"Власти используют тактику запугивания и физические угрозы. Не менее шести человек убили, а десятки пропали без вести. И сейчас это происходит в центре Европы", – сказала оппозиционерка.
Она напомнила о том, что независимые наблюдатели и Евросоюз признали прошедшие 9 августа президентские выборы фальсифицированными.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская выразила готовность занять должность временного президента Беларуси, назвав свою главную цель – подготовку новых выборов в стране.
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