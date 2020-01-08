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"Мы дали им пощечину": Иран готовит США еще большее возмездие

8 января, 13:43

Верховный лидер Ирана требует у США вывести войска с Ближнего Востока

Али Хаменеи

Али Хаменеи / Фото: Reuters

Ночной ракетный удар, который Иран нанес по американским военным базам в Ираке, является "пощечиной США", но не может считаться эквивалентным ответом на убийство генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе.

Об этом, выступая в городе Кум 8 января, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, высоко оценив проведенную операцию.

"Этой ночью мы дали им пощечину ... Это не было эквивалентно тому, что они сделали", – транслировало его выступление иранское телевидение.

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Хаменеи подчеркнул, что подобных военных действий будет недостаточно, так как это не прекратит "коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии".

На этом фоне аятолла вновь потребовал у США вывести свои войска из региона, назвав Америку "причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры".

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"Этот регион не примет присутствия Америки. Народы региона и правительства народов не примут его", – отметил Хаменеи.

Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – "Айн-аль-Асад" и "Эрбиль", на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео " на сайте "Сегодня".

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