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"Мы довольны": ИГИЛ прославляет Аллаха за коронавирус

29 мая, 13:51

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Джихадисты уверены в "божественном" происхождении COVID-19

Всемирная коронавирусная пандемия, из-за которой сотни тысячи людей погибли, а миллионы во всем мире остались без работы, является "карой Аллаха".

Об этом заявил представитель террористической группировки "Исламское государство" Абу Хамза аль-Кураши в аудиосообщении, которое было опубликовано в ночь на 29 мая на сайте джихадистов.

"Аллах наслал кару на сегодняшних тиранов и их последователей. Мы довольны карой, которую Аллах наслал на вас", – заявил он, повторив апрельское утверждение о "божественном" происхождении COVID-19.

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ИГИЛ призывает "воинов халифата" подготовить все имеющиеся в их распоряжении силы и быть еще более жестокими к "врагам Аллаха".

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"Не должно пройти ни дня, чтобы вы не сделали их жизнь еще ужаснее", – говорится в заявлении.

Кому конкретно следует усложнить жизнь, исламисты не уточнили, но отметили, что свою деятельность группировка осуществляет в Сирии, Ираке и Западной Африке.

Это стало лишь третьим обращением руководства "Исламского государства" с момента назначения Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши главарем джихадистов после ликвидации предыдущего лидера Абу Бакра аль-Багдади в Сирии в конце прошлого года.

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джихад коронавирус пандемия террористические организации исламское государство ИГИЛ Аль-Багдади COVID-19 Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши

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