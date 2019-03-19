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Мы еще даже не начинали: Трамп пригрозил Венесуэле "настоящими жесткими" санкциями

Сегодня, 20:53

Ситуацию в стране осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками

Фото: Getty Images
Мы еще даже не начинали: Трамп пригрозил Венесуэле "настоящими жесткими" санкциями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/139/e18/5c9139e183926.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/139/e18/5c9139e183926.jpg Другие страны Ситуацию в стране осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками

Соединенные Штаты еще не приступали к применению самых жестких санкций в отношении Венесуэлы, эта возможность рассматривается. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Розовом саду Белого дома. Выступление транслируют американские новостные телекомпании.

"Мы на самом деле пока не вводили действительно жестких санкций. Мы можем ввести жесткие санкции, и все варианты рассматриваются, так что мы можем это сделать", — отметил он. "Я бы сказал, что мы вводили санкции средней жесткости. Но мы можем ввести намного более жесткие, если это потребуется", — добавил американский лидер.

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Напомним, ранее в марте американское министерство финансов расширило свои санкции в отношении Венесуэлы еще на шестерых человек, включая командующего Национальной гвардией генерала Ричарда Лопеса Варгаса и начальника полиции штата Тачир Кристиана Моралеса Самбрано.

Мы также писали, что на фоне венесуэльского кризиса Россия также начала выводить капитал из республики – российский Газпромбанк избавился от миноритарной доли в совместном предприятии с венесуэльской нефтяной компанией Petrleos de Venezuela SA.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Тег Венесуэла, США, Трамп, санкции, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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