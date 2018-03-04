"Мы не будем умолять о начале диалога": в КНДР снова предупредили США

В случае проведения военных учений США и Южной Кореи КНДР будет противодействовать Штатам

Северная Корея пригрозила США противостоянием в случае проведения их совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом заявили в МИД КНДР, сообщает Reuters.

"Если США, наконец, проведут совместные военные учения, сохранив санкции в отношении КНДР, КНДР будет противодействовать США своим собственным противодействием", - заявил представитель МИД КНДР.

Кроме того, в севернокорейском МИД отметили, что ситуация на полуострове полностью зависит от отношения США.

"Мы не будем умолять о начале диалога и не будем избегать военного пути, который предлагают США", – добавили в ведомстве.

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу со США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.