"Мы не заслужили такого обращения": семьи жертв MH17 обратились к Путину

Родственники погибших требуют, чтобы Россия признала свою ответственность за случившееся

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev.

У стен российского посольства в крупнейшем городе Австралии, Сиднее, прошла демонстрация в память о погибших в авиакатастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает Sky News, акцию 17 июля – в пятую годовщину трагедии - провели члены семей австралийских жертв. Они вывесили у входа в дипмиссию таблички с именами своих погибших родственников.

Помимо того, демонстранты обратились к российскому президенту Владимиру Путину с письмом, потребовав признать причастность России к авиакатастрофе и положить конец "неискренним отрицаниям, мошенничеству и лжи".

"Политики должны прекратить свои игры и начать вести себя по-взрослому. Мы не заслужили, чтобы с нами обращались так, как это делают последние пять лет", – заявила Джейн Малкольм, которая в результате крушения лишилась матери и отчима.

Напомним, ранее в этот же день главы МИД и МВД Австралии Мариза Пейн и Питер Даттон выступили с заявлением, в котором выразили приверженность австралийского правительства привлечению к ответственности тех, кто причастен к катастрофе.

Мы также сообщали, что в прошлом месяце была опубликована часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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