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"Мы – никто": режиссер и почти вся его семья умерли от коронавируса

19 февраля, 16:13

Перед смертью 55-летний Чанг Кай оставил трогательное сообщение для друзей

Среди двух тысяч человек, которые по официальным данным скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, оказалась практически вся семья китайского режиссера Чанга Кая.

Как сообщает китайское издание Caixin, 55-летний мужчина и его родные проводили время в домашнем карантине, но это не уберегло их от заражения.

В результате в течение последних двух недель скончались его родители, а 14 февраля умер он сам и его старшая сестра. Жену режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии, поместив в отделение интенсивной терапии.

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Отмечается, что члены семьи заразились от отца Кая. Несмотря на то, что в Ухань за 10 дней построили две новые инфекционные больницы для заразившихся коронавирусом, ему отказали в госпитализации, сославшись на отсутствие мест. 28 января мужчина скончался.

Чанг Кай. Фото: tbsnews.net

Перед смертью режиссер обратился к своим друзьям, выразив свое горе в трогательном сообщении.

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"Безжалостный вирус сожрал мою жену и меня. Я ходил по разным больницам и умолял принять меня. Но места было трудно найти… мы — никто. Я был любящим сыном для своего отца, ответственным отцом для своего сына и любимым мужем для своей жены, а также честным человеком в этой жизни. Тем, кого я люблю, и тем, кто любит меня, — прощайте", — написал в записке Кай.

Сын, о котором режиссер, вспоминает в сообщении, на данный момент находится в Лондоне.

Кай был членом Хубейской киностудии (Hubei Film Studio), руководство которой назвало его смерть "мучительной утратой", отметило его вклад в развитие студии и назвало мужчину "уважаемым коллегой".

Напомним, что Украина готовится эвакуировать своих граждан, которые застряли в охваченной эпидемией китайской провинции Хубэй. С этой целью власти отправили спецборт, на котором также вылетел военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

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