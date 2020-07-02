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"Мы победили": Лукашенко объявил конец эпидемии коронавируса

2 июля, 13:32

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Беларусь остановила эпидемию, утверждает ее президент

Беларусь, где количество жертв коронавируса исчисляется сотнями, победила эпидемию.

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Об этом, как сообщает БелТА, 2 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград, в том числе и медикам.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили", – утверждает Лукашенко.

Кроме того, он обещал провести отдельную встречу с медиками "после окончательной победы над СОVID-19".

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Напомним, что Беларусь была одной из немногих стран мира, которая не вводила карантин из-за эпидемии коронавируса – страна продолжала жить обычной жизнью и даже провела парад на 9 Мая.

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По официальной информации Минска, с начала распространения болезни в Беларуси выявили 62 424 заразившихся (306 за последние сутки) – по этом показателю страна входит в десятку самых пострадавших стран Европы. От коронавирусной инфекции выздоровели 47 553 человека, умерли – 398.

При этом критики правящего режима утверждают, что власти скрывают настоящие масштабы распространения эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия Беларусь коронавирус пандемия Александр Лукашенко COVID-19

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