"Мы просто не могли иначе": Лукашенко о параде во время эпидемии

В этом году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве

Несмотря на то, что в Беларуси уже в полтора раза больше зараженных коронавирусом, чем в Украине, в Минске все равно провели военный парад на День Победы. Белорусский лидер призвал не осуждать его з такое решение, сообщает пресс-служб Администрации президента Беларуси.

По его словам, для него даже мысль недопустима, чтобы изменить традициям, которые "75-лет прославляют историю великого подвига".

"Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь – это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник. И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма", – сказал Лукашенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Беларуси сегодня состоялся военный парад в честь Дня Победы. На нем присутствовали ветераны и чиновники. Зрителей было заметно меньше, чем в предыдущие годы. При этом лишь немногие были в масках, а безопасную дистанцию соблюдали далеко не все.

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