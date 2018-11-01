Мягкая и карамельная: В Канаде научились делать водку из молока

Сегодня, 15:56

Авторы необычной рецептуры утверждают, что их напиток отличается по вкусу от обычной водки


Канадские изобретатели научились делать водку из коровьего молока. Необычной технологией овладело алкогольное предприятие, расположенное неподалеку от Оттавы.

На воплощение проекта понадобились два года работы и пара миллионов долларов.

Авторы рецепта утверждают, что 40-градусная "молочная" водка гораздо мягче пшеничной и имеет карамельный вкус.

Стоят канадские "пол-литра" примерно как семь бутылок качественной украинской.

Впрочем, Великобританию канадцам удивить вряд ли удастся – в Соединенном Королевстве крепкий напиток по такой рецептуре выпускают уже несколько лет.

Напомним, что британский журнал Drinks International опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных водочных брендов Millionaires club 2018, в котором украинский бренд "Хортиця" вошел в тройку лучших.

Кроме того, специалисты Института потребительских экспертиз совместно с зарубежными коллегами назвали "Хортицю" самой качественной водкой по органолептическим показателям.

Также мы писали, что в прошлом году российские сенаторы предложили узаконить объемы содержащегося спирта в водке до 37,5%.
Канада, алкоголь, водка, молоко, корова
Источник:

"Сегодня"

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