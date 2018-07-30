Мьянму накрыли сильные наводнения – погибли люди

Мьянма страдает от сильных паводков. Под водой оказались огромные площади сельскохозяйственных угодий. На поверхность – выглядывают только крыши отдельных домов. В результате разгула стихии – погибли десять человек. 50 тысяч – остались без крыши над головой.

Ранее в Болгарии в муниципалитете Тетевен объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения. В течение последних суток на квадратный метр территории выпало 99 литров осадков. Многие мосты разрушены, реки вышли из берегов, жилые дома и в особенности их подвалы затоплены, а уцелевшие остались без электричества. Также дожди вызвали оползни.

Ранее в этот же день сообщалось о наводнении в Лаосе, где из-за обрушения дамбы 6 деревень оказались под водой, не менее 28 человек погибли, сотни пропали без вести.

Также в странах Юго-Восточной Азии подобные трагедии не редкость, однако они чаще вызываются природными причинами, нежели техногенными. Так, прошлым летом мощные ливни привели к наводнению в индийском штате Бихар, где погибли более 250 человек.