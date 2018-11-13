Мятеж в тюрьме Таджикистана: число жертв превысило 50

На данный момент известно о гибели двух сотрудников колонии, еще шестеро надзирателей находятся в больнице

При подавлении бунта, который произошел 8 ноября в тюрьме таджикского города Худжанд, погибли не менее 50 человек, сообщает местная редакция "Радио Свобода", ссылаясь на свои источники.

Корреспондент издания ознакомился со списком погибших, который ему предоставили в одном государственном учреждении – в нем было указано не менее 50 фамилий. Ни предоставить копию, ни сфотографировать список журналистам не дали.

На данный момент известно о гибели двух сотрудников колонии, еще шестеро надзирателей находятся в больнице. Число раненых среди заключенных неизвестно.

Власти страны отказываются как-либо комментировать случившееся, а родственники убитых заключенных утверждают, что их хоронят в закрытых гробах и без традиционных мусульманских церемоний.

Ответственность за бунт взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что жертвами подавления бунта в тюрьме Таджикистана стали по меньшей мере 25 заключенных.

Также мы писали, что террористы ИГИЛ хотели отомстить россиянам за войну в Сирии и планировали совершить теракт на российской военной базе в Таджикистане.