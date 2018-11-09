На аукцион выставили письмо Эйнштейна с предсказанием "темных времен" для Германии

Письмо ученого Альберта Эйнштейна (1879-1955), в котором он задолго до прихода нацистов к власти предсказывает "темные времена" для Германии из-за роста антисемитизма и национализма, будет продано на иерусалимском аукционе в Израиле. Стартовая цена лота, принадлежащего анонимному коллекционеру – 12 тысяч долларов. Торги пройдут 13 ноября, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

Письмо Эйнштейн написал своей сестре Майе в августе 1922 года. Это произошло вскоре после того, как он был вынужден уехать из Берлина и прятаться на севере Германии из-за убийства ультраправыми экстремистами его друга – министра иностранных дел и еврея по происхождению Вальтера Ратенау. На письме ученого сестре отсутствует обратный адрес: полиция тогда предупредила Эйнштейна об угрозе его жизни.

В 1933 году (вслед за приходом к власти Адольфа Гитлера) Эйнштейн отказался от гражданства Германии и переехал в США. Установление нацистской диктатуры ученый предвидел за год до мюнхенского "пивного путча", произошедшего в 1923 году.

"Здесь никто не знает, где я, и меня считают пропавшим. Здесь начинаются экономические и политические темные времена, так что я счастлив иметь возможность избежать всего этого, – писал Эйнштейн сестре в августе 1922 года. – Дела у меня идут хорошо, несмотря на всех антисемитов среди немецких коллег. Я живу здесь один, вдали от шума и неприятных переживаний, и зарабатываю деньги в основном частным образом, чтобы действительно быть свободным человеком". Эйнштейн добавил, что собирается стать кем-то вроде "странствующего проповедника", совмещая необходимое с приятным.

Считается, что Эйнтейн написал это письмо в портовом немецком городе Киль перед тем, как отправиться в путешествия по странам Азии. В декабре того же года он получил Нобелевскую премию по физике.

Когда нацисты пришли к власти, они стали проводить политику дискриминации евреев, а также отрицали научные достижения представителей еврейской национальности. В частности, теорию относительности, сформулированную Эйнштейном, нацисты называли "еврейской физикой". В противовес ей развивалось лженаучное направление, получившее название "арийская физика".

В октябре 2017 года короткая записка Эйнштейна, написанная им в 1922 году во время посещения Японии, была продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 миллиона долларов. Тогда гениальный ученый читал курс лекций в Токио и отказавшемуся по местной традиции от чаевых посыльному написал в благодарность два назидательных послания на немецком языке, рекомендовав их сохранить.

Записка, в которой ученый отметил, что "тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении", как раз и была продана за полтора миллиона долларов при стартовой цене в 2 тысячи долларов. Второй подарок Эйнштейна курьеру, текст которого гласит – "Где есть воля, есть и путь", – ушла с молотка за 240 тысяч долларов при стартовой цене в 1 тысячу долларов.

Добавим, крупнейшая в мире коллекция рукописей Эйнштейна хранится в Еврейском университете в Иерусалиме, одним из основателей которого был сам Альберт Эйнштейн. Ему также предлагали стать первым президентом Израиля, но великий ученый отказался.

Ранее нобелевский комитет разрушил популярный миф об Эйнштейне.

Также сообщалось, что письмо Альберта Эйнштейна, которое он адресовал преподавателю физики Артуру Л. Конверсу, было продано на аукционе за 53,503 долларов.

А короткая записка Альберта Эйнштейна, которой он отблагодарил посыльного в гостинице в Токио, была продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 миллиона долларов.