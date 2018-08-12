На авиашоу в Канаде разбился самолет: есть пострадавшие

По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и упал на поле

Пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-ти-ви.

По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и упал на поле. На борту находились пять человек, все они получили ранения и были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей происшествия пока не сообщалось.

Напомним, 18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы. В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.

Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.

Также в американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил. Инцидент произошел в субботу, 4 августа. Власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.