На авиашоу в Канаде разбился самолет: есть пострадавшие

Сегодня, 20:41

По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и упал на поле

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-ти-ви.

По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и упал на поле. На борту находились пять человек, все они получили ранения и были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей происшествия пока не сообщалось.

Напомним, 18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы.  В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.

Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.

Также в американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил. Инцидент произошел в субботу, 4 августа. Власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.
крушение, самолет, авиашоу

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Найден пропавший самолет в Индонезии: восемь человек погибли

Сегодня, 11:46

Незадолго до крушения судно пропало со всех радаров

США

Фото: Wikipedia

Появилось видео с места крушения угнанного самолета в США

Сегодня, 02:15

На кадрах ролика видно, что самолёт рухнул в лесном массиве, где после вспыхнул пожар
Загрузка...

Россия

Фото: pixabay.com

В боинг с российскими туристами ударила молния

Вчера, 15:25

О пострадавших в результате произошедшего не сообщается

Другие страны

Фото: AFP

В небе над Индонезией пропал самолет

Вчера, 14:59

К месту возможной авиакатастрофы направлены спасатели
Загрузка...