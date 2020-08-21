Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

На пробег "за Лукашенко" выгнали комбайны и снегоуборочные машины (фото и видео)

21 августа, 21:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Власти областного центра Гомеля решили с масштабом подойти к акции

В Беларуси продолжаются массовые акции сторонников и противников президента Лукашенко. Во втором по численности населения городе республики – полумиллионном Гомеле власти провели акцию "Экономика против забастовки", в которой приняли участие 64 единицы тяжелой техники – тракторы, бульдозеры, комбайны, мусоровозы и даже снегоуборочная техника, сообщает "Онлайнер".

Реклама

Чтобы огромные зерноуборочные комбайны с гибридной системой обмолота прошли по самой оживленной улице города, здесь перекрыли движение, чего улица Советская не видела даже при Брежневе.

Как пишет издание, вслед за "Уралом" с колонками, двигались восемь комбайнов "Гомсельмаша". За ними — едва не весь парк тяжелой и не очень техники, имеющейся у предприятий и организаций города.

В тренде
МВД Беларуси запустило фейк о без вести пропавших: уехали на заработки или на отдых

Судя по опубликованному видео – горожан на улицах было немного, а поддержавших акцию "за Лукашенко" не было вообще.

Видео: people.onliner.by
Реклама

Кроме того, в Гомеле состоялся автопробег "За процветающую Беларусь!", в котором приняли участие около 100 единиц техники – от раритетных автомобилей и мотоциклов с коляской времен первой половины XX века до современных машин и спортбайков, сообщают "Гомельские ведомости".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты комбайн бульдозер автопробег гомель снегоуборочная машина Александр Лукашенко Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗОРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять