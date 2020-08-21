На пробег "за Лукашенко" выгнали комбайны и снегоуборочные машины (фото и видео)

В Беларуси продолжаются массовые акции сторонников и противников президента Лукашенко. Во втором по численности населения городе республики – полумиллионном Гомеле власти провели акцию "Экономика против забастовки", в которой приняли участие 64 единицы тяжелой техники – тракторы, бульдозеры, комбайны, мусоровозы и даже снегоуборочная техника, сообщает "Онлайнер".
Чтобы огромные зерноуборочные комбайны с гибридной системой обмолота прошли по самой оживленной улице города, здесь перекрыли движение, чего улица Советская не видела даже при Брежневе.
Как пишет издание, вслед за "Уралом" с колонками, двигались восемь комбайнов "Гомсельмаша". За ними — едва не весь парк тяжелой и не очень техники, имеющейся у предприятий и организаций города.
Судя по опубликованному видео – горожан на улицах было немного, а поддержавших акцию "за Лукашенко" не было вообще.
Кроме того, в Гомеле состоялся автопробег "За процветающую Беларусь!", в котором приняли участие около 100 единиц техники – от раритетных автомобилей и мотоциклов с коляской времен первой половины XX века до современных машин и спортбайков, сообщают "Гомельские ведомости".
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