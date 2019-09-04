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На Багамах возросло число жертв урагана "Дориан"

4 сентября, 06:46

Остров Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, оказался затоплен примерно на 70%

Фото: edition.cnn.com

Фото: edition.cnn.com

Минимум семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

Он не исключил того, что число жертв может возрасти.

Напомним, что ранее сообщалось, то  жертвами непогоды на Багамах считаются пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

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По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

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Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/сек смещаться в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/сек.

Власти США ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в Флориде, Джорджии, Южной Каролине и других штатах. 

Несмотря на снижение категории опасности, еще несколько дней будет отличаться "разрушительными" ветрами и "опасными для жизни" штормовыми порывами.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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Багамы США жертвы ураган остров флорида

Источник: ТАСС

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