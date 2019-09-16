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На Багамские острова надвигается новый ураган – "Умберто"

16 сентября, 19:02

Недавно островов пережили удар "Дориана", который унес жизни 50 человек

На Багамские острова, которые недавно пережили опустошающий удар урагана "Дориан", унесшим жизни 50 человек, идет новый шторм – "Умберто", который сформировался в Атлантике.

Новому шторму уже присвоили статус урагана – порывы ветра усилились до 33-х метров в секунду.

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Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" обрушился на багамские острова 1 сентября.

Также мы писали о том, что представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сообщил журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

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Багамы ураган Багамские острова

Источник: Сегодня

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