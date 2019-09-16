На Багамские острова надвигается новый ураган – "Умберто"

На Багамские острова, которые недавно пережили опустошающий удар урагана "Дориан", унесшим жизни 50 человек, идет новый шторм – "Умберто", который сформировался в Атлантике.
Новому шторму уже присвоили статус урагана – порывы ветра усилились до 33-х метров в секунду.
Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" обрушился на багамские острова 1 сентября.
Также мы писали о том, что представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сообщил журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".
Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк