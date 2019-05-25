На Бали произошло извержение вулкана
Извержение продолжалось около четырех с половиной минут
Извержение вулкана Агунг произошло в ночь на субботу на индонезийском острове Бали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.
Извержение продолжалось около четырех с половиной минут, в результате поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана, а девять близлежащих деревень оказались покрыты пеплом.
Власти Индонезии не стали повышать уровень опасности в районе вулкана, указывает агентство. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.
Самое крупное извержение этого действующего вулкана было зафиксировано в декабре 2017 года. Тогда властям пришлось эвакуировать около 100 тыс. местных жителей. Международный аэропорт Нгурах-Рай был закрыт в течение трех суток, отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек.
В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг свыше 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов.
В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.
Напомни, что вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.
Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.
Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.
Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.
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