На базу британской охранной компании G4S в Кабуле напали неизвестные: идет бой

В результате взрыва и последовавшего за ним нападения пострадали по меньшей мере 8 человек

Вооруженные люди ворвались в среду на территорию базы британской частной охранной компании G4S в Кабуле после того, как рядом с ней прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство "Рейтер".

"Несколько вооруженных людей проникли на территорию комплекса G4S сразу после взрыва заминированного автомобиля. В настоящее время наши силы ведут с ними бой", - сообщил агентству представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, добавив, что в настоящий момент число людей, участвующих в нападении, оценить сложно.

Афганский телеканал "Толо ньюс" сообщает, что в результате взрыва и последовавшего за ним нападения пострадали, по меньшей мере, 8 человек, однако данная цифра пока не была подтверждена официально.

База G4S расположена в восточной части столицы Афганистана рядом с аэропортом. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух рядом со въездом на территорию базы около в 19:00 по местному времени.

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

Мы также писали, что в одной из провинций Афганистана ракета попала в дом, в котором проходило свадебное торжество.

Также 20 человек погибли после атаки смертника "Исламского государства" на севере Афганистана, в том числе командир "Талибана". Начальник провинциального совета Мухаммед Нур Рахман сообщил, что взрыв произошел в мечети, в то время, как там происходили похороны.