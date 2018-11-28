На базу британской охранной компании G4S в Кабуле напали неизвестные: идет бой

Сегодня, 19:57

В результате взрыва и последовавшего за ним нападения пострадали по меньшей мере 8 человек

В Кабуле опять стрельба. Фото: AFP
В Кабуле опять стрельба. Фото: AFP

Вооруженные люди ворвались в среду на территорию базы британской частной охранной компании G4S в Кабуле после того, как рядом с ней прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство "Рейтер".

"Несколько вооруженных людей проникли на территорию комплекса G4S сразу после взрыва заминированного автомобиля. В настоящее время наши силы ведут с ними бой", - сообщил агентству представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, добавив, что в настоящий момент число людей, участвующих в нападении, оценить сложно.

Афганский телеканал "Толо ньюс" сообщает, что в результате взрыва и последовавшего за ним нападения пострадали, по меньшей мере, 8 человек, однако данная цифра пока не была подтверждена официально.

База G4S расположена в восточной части столицы Афганистана рядом с аэропортом. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух рядом со въездом на территорию базы около в 19:00 по местному времени.

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

Мы также писали, что в одной из провинций Афганистана ракета попала в дом, в котором проходило свадебное торжество.

Также 20 человек погибли после атаки смертника "Исламского государства" на севере Афганистана, в том числе командир "Талибана". Начальник провинциального совета Мухаммед Нур Рахман сообщил, что взрыв произошел в мечети, в то время, как там происходили похороны.
Афганистан, Великобритания, кабул
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Атака смертника в Афганистане: погибли десятки людей

24 Ноября, 10:53

Взрыв произошел в мечети, в то время как там происходили пятничные молитвы

Другие страны

Фото: pixabay.com

Мать продала маленькую дочь за 3 тыс. долларов, чтобы прокормить других детей

22 Ноября, 18:07

В будущем девочку выдадут замуж за сына мужчины, который ее купил
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Теракт на религиозном празднике в Кабуле: десятки верующих убиты

20 Ноября, 17:01

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в помещении, где в этот момент отмечали день рождения пророка Мухаммеда

Другие страны

Последствия взрыва. Фото: AFP

Число жертв "свадебного" теракта в Кабуле превысило 50

21 Ноября, 10:09

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби

Другие страны

Фото: Pixabay

В Афганистане ракета попала в дом, в котором проходила свадьба: есть погибшие

18 Ноября, 10:50

Ранения получили девять человек

Россия

Фото: AFP

Кремль возвращается в "советскую игру" в Афганистане - СМИ

14 Ноября, 06:56

Россия после Сирии пытается занять главную позицию в еще одной стране после 30-летнего перерыва во влиянии

Другие страны

Фото: AFP

Теракт ИГИЛ возле школы в Кабуле: десятки жертв

12 Ноября, 16:17

Террорист пытался прорваться к протестующим, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего и произошел взрыв

Другие страны

Военные отбили атаку талибов. Фото: AFP

Талибы атаковали лагерь военных в Афганистане: много погибших и раненых

8 Ноября, 08:53

На место конфликта оперативно прибыло подкрепление правительственных сил, около 20 нападавших были ликвидированы

Другие страны

Генсек НАТО и президент Афганистана. Фото: AFP

В НАТО сообщили хорошую новость для властей Афганистана

7 Ноября, 02:46

Сейчас 16 тысяч человек из 39 государств обучают и тренируют афганские силы в составе миссии НАТО

Другие страны

Фото: из открытых источников

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет: погибли 25 человек

31 Октября, 09:32

Среди жертв авиакатастрофы - глава совета провинции, в которой упал вертолет 
Загрузка...