Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

На Ближнем Востоке атакован союзник России: в Израиле показали видео

Сегодня, 12:36

Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцыря"

Фото: AFP
На Ближнем Востоке атакован союзник России: в Израиле показали видео //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59f/869/5c459f869b90d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59f/869/5c459f869b90d.jpg Другие страны Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцыря"

В ходе ночных авиаударов Израиля по территории Сирии погибли сирийские военные, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ 21 января.

"Погибли 4 сирийских военнослужащих, 6 ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", – заявляют российские военные, утверждая, что системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить более 30 израильских снарядов.

В то же время, по информации Армии обороны Израиля, ночная атака пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс".

"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные, предупредив о закрытии расположенного на границе с Сирией горнолыжного курорта.

В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля — земля" по израильской территории накануне.

Как мы уже писали, в конце декабря Израиль также нанес удары по иранскому складу и логистическим целям в Сирии.

Кроме того, ранее в этом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что его страна атаковала в течение последних 36 часов цели в Сирии, не уточнив, что именно эти цели из себя представляли.

Израиль, Иран, Сирия, цахал, война в сирии

Вы сейчас просматриваете новость " На Ближнем Востоке атакован союзник России: в Израиле показали видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль готовит военную операцию на территории Ливана

6 декабря 2018, 17:13

Власти Израиля объявили об обнаружении секретных туннелей, проходящих через границу с территории Ливана в Израиль

Израиль задействовал систему ПВО против запущенной из Сирии зенитной ракеты

25 декабря 2018, 23:55

Ранее правительственный телеканал "Сурия" сообщил, что средства ПВО Сирии перехватили ракеты в западной части Дамаска

ВВС Израиля уничтожили в Сирии иранских офицеров: появились детали

27 декабря 2018, 13:43

Самолеты ВВС Израиля нанесли из воздушного пространства Ливана ракетные удары по 10 целям в районе Дамаска

Сирийские ПВО сбили восемь ракет при отражении атаки на пригороды Дамаска

26 декабря 2018, 01:37

Нападение на Сирию последовало из воздушного пространства соседнего Ливана

Появилось видео ракетного удара по столице Сирии

26 декабря 2018, 01:08

В Сирии ПВО перехватили неизвестные ракеты

Израильские военные рассказали о главной ошибке Ирана в Сирии и своих успехах

12 января, 17:38

Примерно два с половиной года назад Израилю пришлось пересмотреть свое отношение к ударам из-за действий Ирана

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы