На Ближнем Востоке атакован союзник России: в Израиле показали видео

Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцыря"

Фото: AFP

На Ближнем Востоке атакован союзник России: в Израиле показали видео //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59f/869/5c459f869b90d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59f/869/5c459f869b90d.jpg 2019-01-21T12:36:00+02:00 Другие страны Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцыря"

В ходе ночных авиаударов Израиля по территории Сирии погибли сирийские военные, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ 21 января.

"Погибли 4 сирийских военнослужащих, 6 ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", – заявляют российские военные, утверждая, что системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить более 30 израильских снарядов.

В то же время, по информации Армии обороны Израиля, ночная атака пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс".

"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные, предупредив о закрытии расположенного на границе с Сирией горнолыжного курорта.

WATCH: IAF fighter jets attack several Syrian air defense batteries after they fired overnight pic.twitter.com/xUCwOip5DB — Israeli Air Force (@IAFsite) 21 января 2019 г.

В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля — земля" по израильской территории накануне.

Как мы уже писали, в конце декабря Израиль также нанес удары по иранскому складу и логистическим целям в Сирии.

Кроме того, ранее в этом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что его страна атаковала в течение последних 36 часов цели в Сирии, не уточнив, что именно эти цели из себя представляли.

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Источники: Сегодня , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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