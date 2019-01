На Ближнем Востоке атакован союзник России: в Израиле показали видео //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59f/869/5c459f869b90d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59f/869/5c459f869b90d.jpg 2019-01-21T12:36:00+02:00 Другие страны Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцыря"

В ходе ночных авиаударов Израиля по территории Сирии погибли сирийские военные, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ 21 января.

"Погибли 4 сирийских военнослужащих, 6 ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", – заявляют российские военные, утверждая, что системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить более 30 израильских снарядов.

В то же время, по информации Армии обороны Израиля, ночная атака пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс".

"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные, предупредив о закрытии расположенного на границе с Сирией горнолыжного курорта.

WATCH: IAF fighter jets attack several Syrian air defense batteries after they fired overnight pic.twitter.com/xUCwOip5DB