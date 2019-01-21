На Ближнем Востоке атакован союзник России: в Израиле показали видео
Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцыря"
В ходе ночных авиаударов Израиля по территории Сирии погибли сирийские военные, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ 21 января.
"Погибли 4 сирийских военнослужащих, 6 ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", – заявляют российские военные, утверждая, что системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить более 30 израильских снарядов.
В то же время, по информации Армии обороны Израиля, ночная атака пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс".
"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные, предупредив о закрытии расположенного на границе с Сирией горнолыжного курорта.
WATCH: IAF fighter jets attack several Syrian air defense batteries after they fired overnight pic.twitter.com/xUCwOip5DB— Israeli Air Force (@IAFsite) 21 января 2019 г.
В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".
Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля — земля" по израильской территории накануне.
Как мы уже писали, в конце декабря Израиль также нанес удары по иранскому складу и логистическим целям в Сирии.
Кроме того, ранее в этом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что его страна атаковала в течение последних 36 часов цели в Сирии, не уточнив, что именно эти цели из себя представляли.
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