На борту разбившегося лайнера Ethiopian Airlines находились граждане 33 государств, никто не выжил
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы
Граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии"), потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби (Кения). Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на государственное телевидение Эфиопии.
Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.
"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", – приводит Reuters слова неназванного источника.
Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
"Подтверждено, что это случилось в 08:44", – приводит агентство его слова.
Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией.
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
Ранее сообщалось, что десятки пассажиров пострадали от сильной турбулентности во время посадки самолета в Нью-Йорке.
Также мы писали, что в результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.
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