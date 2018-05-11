На борту судна в Кабо-Верде погибли двое моряков из Украины, МИД выясняет обстоятельства (18+)

У берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга. Об этом в своем Youtube-канале сообщил Кирилл Стремоусов.

Фото: marinetraffic.com

Стремоусов обнародовал видео с комментарием жены одного из моряков.

Женщина рассказала, что сначала, 7 мая, стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии – через 13 часов – нашли мертвым другого.

"Нам позвонили из компании, сказали, что мой муж погиб на корабле. Он или отравился, или их убили. Там погибло два парня", – рассказала женщина.

По ее словам, по предварительной информации, причиной смерти первого моряка мог стать отек легких.

Женщина также добавила, что моряки родом из Херсона.

Министерство иностранных дел Украины выясняет обстоятельства гибели украинских моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony.

фото facebook.com/kivailya

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, комментируя сообщения некоторых средств массовой информации.

"Посольство Украины выясняет обстоятельства дела о гибели граждан Украины – членов экипажа судна "Atlantic Harmony", – сказал Кирилич.

Он добавил, что установлен контакт с судовладельцем, а также, что данный вопрос находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

В свою очередь, экс-советник министра внутренних дел Илья Кива на своей страничке в Facebook назвал имена погибших. Так, 7 мая на борту судна "Atlantic Harmony" скончался второй помощник капитана Алексей Лукашов, а спустя 13 часов — третий механик Александр Червоный.

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Ранее сообщалось, что в Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Ранее в Украину вернулись семь моряков, спасенных с затонувшего судна у берегов Ливии.

В декабре прошлого года еще два гражданина Украины – члены экипажа арестованного в Ливии судна – вернулись на родину.