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На Бразилию обрушились мощные ливни: более 10 погибших

Сегодня, 20:29

Синоптики не советуют местным жителям расслабляться – по их прогнозам, дождь в регионе будет идти еще не менее двух суток

На Бразилию обрушились мощные ливни: более 10 погибших Другие страны Синоптики не советуют местным жителям расслабляться – по их прогнозам, дождь в регионе будет идти еще не менее двух суток

Не менее дюжины человек стали жертвами стихии в бразильском городе Сан-Паулу, где с вечера воскресенья не заканчиваются дожди.

Ливни привели к коллапсу 54 строений, падению десятков деревьев и трем сильным оползням. Пятеро жертв, включая годовалого ребенка, погибли под завалами, еще семеро утонули в потоках дождевой воды.

Кроме того, из-за ливней были перекрыты множество дорог, а также остановлено движение на одной из линий местной подземки.

Однако синоптики не советуют расслабляться – по их прогнозам, дождь в регионе будет идти еще не менее двух суток. На этом фоне губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа призывает население не покидать свои дома без особой нужды.

Напомним, что в прошлом месяце на Бразилию также обрушивались ливни. Больше всего от осадков страдал Рио-де-Жанейро. Жертвами стихии стали не менее двух человек.

Кроме того, сообщалось, что в ноябре в бразильском штате Рио-де-Жанейро сошел оползень, в результате чего погибли 14 человек.

Мы также писали о прорыве дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, в результате чего погибли 176 человек.

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Тег Бразилия, наводнение, паводок, ливни, стихийное бедствие

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Источник:

ТАСС

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