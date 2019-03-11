На Бразилию обрушились мощные ливни: более 10 погибших
Синоптики не советуют местным жителям расслабляться – по их прогнозам, дождь в регионе будет идти еще не менее двух суток
Не менее дюжины человек стали жертвами стихии в бразильском городе Сан-Паулу, где с вечера воскресенья не заканчиваются дожди.
Ливни привели к коллапсу 54 строений, падению десятков деревьев и трем сильным оползням. Пятеро жертв, включая годовалого ребенка, погибли под завалами, еще семеро утонули в потоках дождевой воды.
TWITTER— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) March 11, 2019
Кроме того, из-за ливней были перекрыты множество дорог, а также остановлено движение на одной из линий местной подземки.
Однако синоптики не советуют расслабляться – по их прогнозам, дождь в регионе будет идти еще не менее двух суток. На этом фоне губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа призывает население не покидать свои дома без особой нужды.
Напомним, что в прошлом месяце на Бразилию также обрушивались ливни. Больше всего от осадков страдал Рио-де-Жанейро. Жертвами стихии стали не менее двух человек.
Кроме того, сообщалось, что в ноябре в бразильском штате Рио-де-Жанейро сошел оползень, в результате чего погибли 14 человек.
Мы также писали о прорыве дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, в результате чего погибли 176 человек.
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