На Британию обрушился шторм "Деннис", есть жертвы: фото и видео последствий

Великобритания, на которую ранее обрушился шторм "Кьяра", вновь оказалась под ударом стихии. На Уэльс и юг Шотландии обрушился шторм "Деннис". Местные СМИ сообщают, что он уже привел к четырем возможным жертвам, передает DW.
В районе городка Арбердарон была зафиксирована скорость ветра в 150 километров в час. В течение 24 часов выпала месячная норма осадков, в регионе объявлен "красный" уровень тревоги, означающий опасность для жизни. На помощь населению, которое призывают остаться дома, мобилизованы армейские соединения. Несколько деревень было эвакуировано.
Одна только авиакомпания Easyjet аннулировала более 230 авиарейсов, ее примеру последовали и другие авиаперевозчики. Британские метеорологи предупреждают, что шторм еще не достиг своего пика, который придется на понедельник и вторник. Британский "Красный Крест" обратился к населению с предупреждением быть готовым к худшему.
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Ранее сообщалось, что шторм "Деннис", обрушившийся на Великобританию, внес свои коррективы и в спортивные состязания. Так, в одном из футбольных матчей низшей лиги был забит курьезный гол благодаря шквальному ветру.
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