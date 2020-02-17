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На Британию обрушился шторм "Деннис", есть жертвы: фото и видео последствий

17 февраля, 11:21

В течение 24 часов выпала месячная норма осадков

Шторм "Деннис". Фото: REUTERS

Шторм "Деннис". Фото: REUTERS

Великобритания, на которую ранее обрушился шторм "Кьяра", вновь оказалась под ударом стихии. На Уэльс и юг Шотландии обрушился шторм "Деннис". Местные СМИ сообщают, что он уже привел к четырем возможным жертвам, передает DW.

Шторм "Деннис" в Британии. Источники: Reuters

В районе городка Арбердарон была зафиксирована скорость ветра в 150 километров в час. В течение 24 часов выпала месячная норма осадков, в регионе объявлен "красный" уровень тревоги, означающий опасность для жизни. На помощь населению, которое призывают остаться дома, мобилизованы армейские соединения. Несколько деревень было эвакуировано.

Шторм "Деннис". Фото: REUTERS

Шторм "Деннис". Фото: REUTERS

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Одна только авиакомпания Easyjet аннулировала более 230 авиарейсов, ее примеру последовали и другие авиаперевозчики. Британские метеорологи предупреждают, что шторм еще не достиг своего пика, который придется на понедельник и вторник. Британский "Красный Крест" обратился к населению с предупреждением быть готовым к худшему.

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Шторм "Деннис". Фото: REUTERS

Шторм "Деннис". Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что шторм "Деннис", обрушившийся на Великобританию, внес свои коррективы и в спортивные состязания. Так, в одном из футбольных матчей низшей лиги был забит курьезный гол благодаря шквальному ветру.

Шторм помог забить гол. Источник: twitter.com/MarkOHaire

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Великобритания шторм ураган

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