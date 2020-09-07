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На центральной площади Тель-Авива почтили память жертв коронавируса (видео)

7 сентября, 21:30

Сергей Пономаренко

Организаторы акции расставили тысячу белых стульев с именами умерших

Память израильтян, умерших от коронавирусной инфекции, почтили в Тель-Авиве.

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На центральной площади города расставили тысячу белых стульев. На каждом из них – по одной красной розе. А также – табличка с именем умершего. Сейчас в Израиле – новый всплеск заболеваемости. Ежедневно фиксируют около двух тысяч случаев коронавируса.

"Тысяча израильтян стали жертвами пандемии. Наши люди теряют работу, все влазят в долги. Это – очень глубокий кризис. И мы не только чтим память погибших. Мы призываем власти создать специальную комиссию, чтобы расследовать причины этого кризиса и выяснить, делают ли они все возможное для преодоления его последствий", – заявила организатор акции Дорон Арух.

Напомним, что в августе в Израиле прошли протесты с требованием отставки премьер-министра. Демонстранты были недовольны, по их мнению, хаотичной политикой Нетаньяху в борьбе с распространением COVID-19.

"Сегодня" также писали о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Среди прочего, со стороны Киева было высказана заинтересованность в закупке вакцины от COVID-19 у Израиля. Эта вакцина проходит испытания.

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Израиль коронавирус

Источник: Сегодня

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