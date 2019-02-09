Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек

Сегодня, 07:38

Непогода разрушила около сотни домов в провинции Эль-Лоа

Фото: Pixabay
На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg Другие страны Непогода разрушила около сотни домов в провинции Эль-Лоа

На север Чили обрушились мощные ливни. Жертвами дождей стали меньшей мере шесть человек, сообщил в пятницу президент республики Себастьян Пиньера.

"В северной макрозоне (регионы Арика-и-Паринакота, Тарапака, Антофагаста, Атакама) стихия унесла жизни шести человек", – рассказал он во время пресс-конференции.

Кроме того, в провинции Эль-Лоа было объявлено чрезвычайное положение и проведена эвакуация жителей. Кроме того, тут из-за непогоды были разрушены около 100 домов.

По словам президента, из-за наводнений пострадала туристическая инфраструктура в районе пустыни Атакама. Также в регионе приостановили работу три шахты.

Напомним, по меньшей мере, два человека стали жертвами продолжительных ливней в Бразилии. Больше всего от осадков страдает Рио-де-Жанейро. Местные власти предполагают, что могут начаться наводнения и оползни. 

Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.

А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Чили, наводнение, погибшие, дожди, ливни

Вы сейчас просматриваете новость " На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бразилия страдает от продолжительных ливней: уже есть жертвы

7 февраля, 17:03

Местные власти предполагают, что могут начаться наводнения и оползни

Оползни, наводнения, снежные бури: как погода испытывала людей на этой неделе

5 февраля, 21:09

На минувшей неделе природа не давала жителям планеты спуску, то и дело испытывая их различными бедствиями

В Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек

4 февраля, 01:46

Если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов

В Москве прорвало дамбу: потоки грязи заблокировали движение

10 января, 21:40

Сейчас спецслужбы пытаются откачать воду, впрочем, она продолжает прибывать

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

"Путин часто лжет, но его вранье легко опровергается": интервью с военным экспертом

Вчера, 07:39

По мнению Юрия Федорова, Россия продолжит запугивать Запад, но это ей не поможет

Спикер форума "Бизнес для умных городов" Джорди Хереу: "Наш проект "Барселона" построен снизу вверх!"

Вчера, 07:00

Экс-мэр Барселоны Джорди Хереу рассказал о том, с какими вызовами пришлось столкнуться в кризис-2008, удастся ли городу стать smart city через 10 лет и каким опытом городского развития Испания может поделиться с Украиной

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

7 февраля, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

7 февраля, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 