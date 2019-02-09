На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек
Непогода разрушила около сотни домов в провинции Эль-Лоа
На север Чили обрушились мощные ливни. Жертвами дождей стали меньшей мере шесть человек, сообщил в пятницу президент республики Себастьян Пиньера.
"В северной макрозоне (регионы Арика-и-Паринакота, Тарапака, Антофагаста, Атакама) стихия унесла жизни шести человек", – рассказал он во время пресс-конференции.
Кроме того, в провинции Эль-Лоа было объявлено чрезвычайное положение и проведена эвакуация жителей. Кроме того, тут из-за непогоды были разрушены около 100 домов.
По словам президента, из-за наводнений пострадала туристическая инфраструктура в районе пустыни Атакама. Также в регионе приостановили работу три шахты.
Напомним, по меньшей мере, два человека стали жертвами продолжительных ливней в Бразилии. Больше всего от осадков страдает Рио-де-Жанейро. Местные власти предполагают, что могут начаться наводнения и оползни.
Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.
А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.
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