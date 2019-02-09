На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек

Непогода разрушила около сотни домов в провинции Эль-Лоа

Фото: Pixabay

На Чили обрушились мощные ливни: стихия унесла жизни шести человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg 2019-02-09T07:38:00+02:00 Другие страны Непогода разрушила около сотни домов в провинции Эль-Лоа

На север Чили обрушились мощные ливни. Жертвами дождей стали меньшей мере шесть человек, сообщил в пятницу президент республики Себастьян Пиньера.

"В северной макрозоне (регионы Арика-и-Паринакота, Тарапака, Антофагаста, Атакама) стихия унесла жизни шести человек", – рассказал он во время пресс-конференции.

Кроме того, в провинции Эль-Лоа было объявлено чрезвычайное положение и проведена эвакуация жителей. Кроме того, тут из-за непогоды были разрушены около 100 домов.

По словам президента, из-за наводнений пострадала туристическая инфраструктура в районе пустыни Атакама. Также в регионе приостановили работу три шахты.

Напомним, по меньшей мере, два человека стали жертвами продолжительных ливней в Бразилии. Больше всего от осадков страдает Рио-де-Жанейро. Местные власти предполагают, что могут начаться наводнения и оползни.

Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.

А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.

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