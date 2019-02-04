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На дне Ла-Манша найден пропавший самолет, на котором летел Сала

Сегодня, 02:45

Информация о футболисте, а также о пилоте пропавшего воздушного судна пока не приводится

Фото: AFP
На дне Ла-Манша найден пропавший самолет, на котором летел Сала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/78b/8d6/5c578b8d60b4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/78b/8d6/5c578b8d60b4f.jpg Другие страны Информация о футболисте, а также о пилоте пропавшего воздушного судна пока не приводится

Пропавший самолет, на котором летел аргентинский футболист валлийского клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш. Об этом в воскресенье сообщил телеканал SkyNews.

Информация о футболисте, а также о пилоте пропавшего воздушного судна пока не приводится.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, однако впоследствии некоторые футболисты, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, призвали продолжить поисковую операцию.

Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

Как сообщают британские СМИ, выступавший ранее за французский клуб "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" предположительно за 15 млн фунтов стерлингов (19,4 млн долларов) во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.

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Тег самолет, поиски, футболист, ла-манш, Эмилиано Сала

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