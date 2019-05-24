На Эвересте за неделю погибли семеро альпинистов

Еще двух человек разыскивают

Фото: Pixabay

На самой высокой горе в мире Эвересте за последнюю неделю погибли семь альпинистов. Об этом сообщает AFP.

"Три человека погибли на Эвересте, таким образом количество людей, погибших на самой высокой горе в мире за последнюю неделю выросло до семи", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Департамента по туризму Непала Миры Ачарии, только вчера стало известно о гибели трех альпинистов.

Отмечается, что еще двух человек разыскивают.

Альпинизм в Непале стал прибыльным делом после того, как Эдмунд Хиллари и Тензинг Норгей впервые поднялись на гору Эверест в 1953 году.

Только в нынешнем сезоне непальские органы власти выдали альпинистам 384 разрешения, стоимость каждого составляет 11 тысяч долларов США.

Напомним, правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы, в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих.

Ранее мы писали, что альпинист из Львова покорил Эверест. Роман Городечный даже установил на "вершине мира" флаг родного города.

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