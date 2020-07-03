На фабрике фейерверков в Турции произошел взрыв: десятки пострадавших

В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
4 человека погибли и 97 получили травмы. Некоторые из них смогли выйти из больницы сразу после оказания помощи.
Из 186 работников фабрики минимум 20 сегодня не вышли сегодня работу.
Взрыв на фабрике фейерверков в северо-западной турецкой провинции Сакария около 11 утра по местному времени. Его было слышно и из других провинций, причем за 50 км от места проишествия.
На фабрике было 110 тонн фейерверков. Пожарные не могли сразу начать тушить огонь, ведь что продолжали взрываться новые и новые комплекты.
Жителей города неподалеку призвали оставаться дома и закрывать окна и двери, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров. Химические пары от взрыва могут негативно повлиять на здоровье.
Главная прокуратура провинции начала расследование по факту взрыва. Причина ЧП пока не установлена.
Ранее сообщалось о том, что в Мексике произошел взрыв в мастерской фейерверков. Погибли люди.
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