На фабрике фейерверков в Турции произошел взрыв: десятки пострадавших

В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков.

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Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

4 человека погибли и 97 получили травмы. Некоторые из них смогли выйти из больницы сразу после оказания помощи.

Из 186 работников фабрики минимум 20 сегодня не вышли сегодня работу.

Взрыв на фабрике фейерверков в северо-западной турецкой провинции Сакария около 11 утра по местному времени. Его было слышно и из других провинций, причем за 50 км от места проишествия.

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На фабрике было 110 тонн фейерверков. Пожарные не могли сразу начать тушить огонь, ведь что продолжали взрываться новые и новые комплекты.

Видео: Reuters

Жителей города неподалеку призвали оставаться дома и закрывать окна и двери, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров. Химические пары от взрыва могут негативно повлиять на здоровье.

Главная прокуратура провинции начала расследование по факту взрыва. Причина ЧП пока не установлена.

Видео: Reuters

Ранее сообщалось о том, что в Мексике произошел взрыв в мастерской фейерверков. Погибли люди.

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