На Филиппинах 19 человек погибли в страшном ДТП

В городе Саблаян в провинции Западный Миндоро на юге Филиппин автобус съехал со скоростной дороги и упал в овраг. В результате аварии погибли 19 человек, еще 25 – получили травмы.

По информации полиции, ДТП произошло около 21:30 по местному времени в деревне Сан-Агустин у городка Саблаян. Глава муниципального департамента Саблаяна по чрезвычайным ситуациям Акрис Панилло сказал, что автобус потерял управление, добавив, что водитель погиб на месте.

По его словам, пострадавшие были доставлены, по меньшей мере, в три больницы.

Напомним, ранее подобное ДТП произошло в Египте. В городе Александрия автобус с пассажирами попал аварию: девять человек погибли. Также в результате аварии пострадал 21 человек. Все погибшие и пострадавшие – местные жители. По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой – у автобуса лопнула покрышка.

Также сообщалось, что в восточной турецкой провинции Муш на шоссе Муш-Солхан перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. Авария произошла после того, как водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего тот слетел в кювет. Автобус перевозил пассажиров из южной провинции Хатай. Раненые пассажиры были доставлены в ближайшие больницы.