На Филиппинах нарушителей карантина будут расстреливать

Власти Филиппин разрешили открывать огонь по тем нарушителям карантина, которые откажутся выполнять указания правоохранительных органов.

Об этом, как сообщает CNN, во время телеобращения к населению 2 апреля заявил одиозный президент Филиппин Родриго Дутерте, который "прославился" бранью в адрес мировых политиков.

"Пусть это будет предупреждением для всех. Следуйте указаниям правительства, потому что очень важно соблюдать порядок И не вредите медицинским работникам и врачам, потому что это серьезное преступление. Мой приказ полиции и военным: если кто-то создает проблемы и подвергает их жизни опасности, застрелите их. Не запугивайте правительство. Не бросайте вызов правительству. Вы проиграете", – заявил Дутерте.

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Президент выступил после протеста в трущобах Манилы против того, что с начала введения режима самоизоляции две недели назад власти не предоставили местным жителям ни продуктовых наборов, ни предметов первой необходимости.

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Сотрудники службы безопасности и полиции пробовали воздействовать на протестующих уговорами, но в итоге разогнали протест, арестовав 20 человек.

На данный момент на Филиппинах насчитывается более 2,6 тысячи случаев COVID-19, эта статистика включается также 107 погибших и 51 выздоровевшего.

Напомним, что среди тех, кто борется с коронавирусом в Филиппинах, – известный боксер Мэнни Пакьяо, который сейчас занимается своей политической карьерой на родине.

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