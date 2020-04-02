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На Филиппинах нарушителей карантина будут расстреливать

2 апреля, 13:39

Станислав Кожемякин

Президент Родриго Дутерте отдал приказ жестко пресекать нарушение самоизоляции

Власти Филиппин разрешили открывать огонь по тем нарушителям карантина, которые откажутся выполнять указания правоохранительных органов.

Об этом, как сообщает CNN, во время телеобращения к населению 2 апреля заявил одиозный президент Филиппин Родриго Дутерте, который "прославился" бранью в адрес мировых политиков.

"Пусть это будет предупреждением для всех. Следуйте указаниям правительства, потому что очень важно соблюдать порядок И не вредите медицинским работникам и врачам, потому что это серьезное преступление. Мой приказ полиции и военным: если кто-то создает проблемы и подвергает их жизни опасности, застрелите их. Не запугивайте правительство. Не бросайте вызов правительству. Вы проиграете", – заявил Дутерте.

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Президент выступил после протеста в трущобах Манилы против того, что с начала введения режима самоизоляции две недели назад власти не предоставили местным жителям ни продуктовых наборов, ни предметов первой необходимости.

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Сотрудники службы безопасности и полиции пробовали воздействовать на протестующих уговорами, но в итоге разогнали протест, арестовав 20 человек.

На данный момент на Филиппинах насчитывается более 2,6 тысячи случаев COVID-19, эта статистика включается также 107 погибших и 51 выздоровевшего.

Напомним, что среди тех, кто борется с коронавирусом в Филиппинах, – известный боксер Мэнни Пакьяо, который сейчас занимается своей политической карьерой на родине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Филиппины карантин коронавирус расстрелы дутерте COVID-19

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