Спасатели ищут трех человек с паромов, остальные пассажиры и члены экипажа спасены

/ Фото: AFP

На Филиппинах перевернулись три парома: десятки погибших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC,%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC,%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B 2019-08-04T23:35:00+03:00 Другие страны Спасатели ищут трех человек с паромов, остальные пассажиры и члены экипажа спасены

Сегодня в результате опрокидывания трех паромов на Филиппинах погиб не менее 31 человек.

Об этом сообщила береговая охрана страны, передает Deutsche Welle.

Моторизованные лодки с деревянным корпусом перевозили 96 пассажиров и членов экипажа. Однако из-за плохих погодных условий они не достигли своих конечных точек и перевернулись возле одного из островов.

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Спасатели ищут трех человек с паромов, остальные пассажиры и члены экипажа спасены. Отмечается, что один из паромов не перевозил людей, а все его пять членов экипажа выжили.

Ежегодно десятки людей погибают из-за аварии на паромах на Филиппинах, стране, которая является архипелагом из 7100 островов.

Ранее в Индонезии повторилась прошлогодняя трагедия, когда на озере в провинции Северная Суматра затонул паром. Так, 17 июня не менее 15 человек стали жертвами и еще девять пропали без вести после нового кораблекрушения, которое на этот раз произошло возле острова Ява. В то же время, как сообщили в местной полиции, 31 человека, которые находились на пассажирском пароме в момент крушения, удалось спасти.

Кроме того, в столице Венгрии столкнулись два пассажирских судна, в результате чего одно из них затонуло. Жертвами аварии стали не менее 20 человек, многих все еще не нашли.

Мы также писали о кораблекрушении в Ираке, где также из-за перегруза перевернулся паром. В результате случившегося погибли более 100 человек.

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