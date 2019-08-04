На Филиппинах перевернулись три парома: десятки погибших

Сегодня в результате опрокидывания трех паромов на Филиппинах погиб не менее 31 человек.
Об этом сообщила береговая охрана страны, передает Deutsche Welle.
Моторизованные лодки с деревянным корпусом перевозили 96 пассажиров и членов экипажа. Однако из-за плохих погодных условий они не достигли своих конечных точек и перевернулись возле одного из островов.
Спасатели ищут трех человек с паромов, остальные пассажиры и члены экипажа спасены. Отмечается, что один из паромов не перевозил людей, а все его пять членов экипажа выжили.
Ежегодно десятки людей погибают из-за аварии на паромах на Филиппинах, стране, которая является архипелагом из 7100 островов.
Ранее в Индонезии повторилась прошлогодняя трагедия, когда на озере в провинции Северная Суматра затонул паром. Так, 17 июня не менее 15 человек стали жертвами и еще девять пропали без вести после нового кораблекрушения, которое на этот раз произошло возле острова Ява. В то же время, как сообщили в местной полиции, 31 человека, которые находились на пассажирском пароме в момент крушения, удалось спасти.
Кроме того, в столице Венгрии столкнулись два пассажирских судна, в результате чего одно из них затонуло. Жертвами аварии стали не менее 20 человек, многих все еще не нашли.
Мы также писали о кораблекрушении в Ираке, где также из-за перегруза перевернулся паром. В результате случившегося погибли более 100 человек.
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