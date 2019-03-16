На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

Фото: Pixabay

На Филиппинах произошло мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg 2019-03-16T09:11:00+02:00 Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

Филиппинский остров Минданао всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом в субботу сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 99 километрах к югу от города Давао, в котором проживают около 1,2 млн человек, и в 66 километрах к юго-востоку от города Коронадаль с 126 тысячами жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,6 произошло в юго-восточной части Тайваня. Его эпицентр, как сообщила сейсмологическая служба острова, находился на побережье уезда Тайдун.

А в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.

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