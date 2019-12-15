На Филиппинах произошло мощное землетрясение: погиб ребенок, есть раненые

Сейсмологи уверяют, что угрозы цунами нет

Малолетняя девочка погибла при обрушении здания на Филиппинах во время землетрясения на острове Минданао. Также пострадали 14 человек, сообщает DW.

В настоящее время на острове идет спасательная операция.

Известно, что эпицентр землетрясения находился примерно в 90 км от города Давао. Его магнитуда составила 6,8. Угрозы цунами нет.

Когда начались подземные толчки, жители Давао стали выбегать из своих домов и ресторанов.

В одном из городов землетрясение разрушило трехэтажное здание, где располагался продовольственный магазин. Сколько именно людей оказалось под обломками сооружения, неизвестно.

Напомним, ранее у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7.

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