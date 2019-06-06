На Филиппинах произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился на территории острова Минданао

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в южной части Филиппин. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Эпицентр подземных толчков находился на территории острова Минданао в 170 км юго-западнее портового города Давао с населением 1,6 млн человек. Глубина залегания очага не приводится.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.

Напомним, недавно на японском острове Кюсю в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 пострадали по меньшей мере два человека. В городе Миядзаки стихия повредила водопровод, а на юге острова землетрясение привело к обрывам линий электропередачи – без электроэнергии оказались примерно 1,7 тысяч семей.

Также сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

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