На Филиппинах произошло землетрясение: есть погибшие

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду на острове Минданао на юге страны

/ Фото: AFP

Число погибших в землетрясении магнитудой 6,3 в Филиппинах выросло до пяти, а количество пострадавших составило не менее 77. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ранее телеканал АВS — CBN информировал об одном погибшем и 20 пострадавших.

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По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду на острове Минданао на юге страны. Очаг стихии залегал на глубине 8 км.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушены.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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