На Филиппинах разбился санитарный самолет, девять погибших

На борту были также жена пациента, врач и медицинский персонал

На Филиппинах разбился санитарный самолет, который должен был доставить пациента на лечение в столицу. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Санитарный эвакуационный самолет с семью пассажирами и двумя пилотами разбился на частном курорте в городе Каламба", - говорится в сообщении.

Полиция заявила, что самолет King Air 350 перевозил пациента из города Диполог в южной провинции Замбоанга-дель-Норте в столицу Манилу для дальнейшего лечения.

На борту были также жена пациента, врач и медицинский персонал.

Как сообщалось, 25 августа в результате столкновения вертолета со сверхлегким самолетом в небе над Майоркой погибли семь человек.

Также мы писали, что после падения учебного самолета в Харьковской области в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

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