На Филиппинах самолет врезался в жилой дом: не менее 10 погибших

В здании находилась целая семья: трое детей, их мать и бабушка

На Филиппинах самолет потерпел крушение и врезался в жилой дом. Минимум 10 человек погибли. Об этом сообщают местные СМИ.

На борту двухдвигательного самолета находилось пять человек.

В жилом доме, в который влетело воздушное судно, находилась семья из трех детей и их матери и бабушки. Все они погибли.

На данный момент причина крушения неизвестна.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Вертолет AS350 опустился возле северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду.

Власти Нью-Йорка заявили, что погибли пять человек из шести, находившихся на борту. Пилот оказался единственным выжившим.

Также мы сообщали, что недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. В результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду погибли 49 человек. 22 пассажира находятся в больнице. Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся.