На Филиппинах упал и взорвался самолет с медиками: не выжил никто

На Филиппинах, где ранее проснулся вулкан, во время взлета из международного аэропорта Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air с медиками.
В самолете, направлявшемся в Японию, находились три члена экипажа, трое медиков, пациент и сопровождающий.
Фото: twitter.com/Aviation_Voice
В результате инцидента погибли все восемь человек, находившихся на борту, в том числе двое иностранцев – американец и канадец.
Причины авиакатастрофы устанавливают.
Взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, что повлияло на прибывающий рейс Korean Air, который был перенаправлен в аэропорт Кларк на севере Филиппин.
Напомним, ранее за день два российских самолета потерпели крушение. Так, самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. А военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился в Краснодарском крае на юге России.
А в аэропорту индийского города Ахмедабад загорелся лайнер, который направлялся в Бангалор на юге страны. Сообщается, что перед взлетом у самолета авиакомпании GoAir начались проблемы с двигателем.
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