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На Филиппинах упал и взорвался самолет с медиками: не выжил никто

30 марта, 04:34

Елена Вус

В результате инцидента погибли все восемь человек

На Филиппинах, где ранее проснулся вулкан, во время взлета из международного аэропорта Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air с медиками.

В самолете, направлявшемся в Японию, находились три члена экипажа, трое медиков, пациент и сопровождающий.

Фото: twitter.com/Aviation_Voice

В результате инцидента погибли все восемь человек, находившихся на борту, в том числе двое иностранцев – американец и канадец.

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Причины авиакатастрофы устанавливают.

Взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, что повлияло на прибывающий рейс Korean Air, который был перенаправлен в аэропорт Кларк на севере Филиппин.

Напомним, ранее за день два российских самолета потерпели крушение. Так, самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. А военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился в Краснодарском крае на юге России.

А в аэропорту индийского города Ахмедабад загорелся лайнер, который направлялся в Бангалор на юге страны. Сообщается, что перед взлетом у самолета авиакомпании GoAir начались проблемы с двигателем.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

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видео Филиппины крушение взрыв самолет жертвы медики авиакатастрофа пациенты

Источник: Reuters

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