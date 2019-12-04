На Филиппинах бушует мощнейший тайфун: фото и видео смертельной стихии

На Филиппинах жертвами мощного тайфуна стали минимум четыре человека.
Об этом сообщает CNN.
Двое людей погибли в результате падения деревьев, еще двое — из-за обрушения крыши.
В связи с тайфуном власти решили закрыть крупнейший аэропорт страны, были отменены сотни рейсов.
По информации VNA, эвакуировать пришлось 340 тысяч человек.
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Ранее на Филиппины пришел мощный тайфун "Юту", жертвами которого стали не менее семи человек, включая четверых детей в возрасте 5-11 лет.
Ранее сообщалось, что до 98 человек возросло число жертв обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и последовавших за ним ливней. Десять человек числятся пропавшими без вести.
А во Вьетнаме ливни и наводнения, вызванные тайфуном "Шон тинь", привели к человеческим жертвам. Известно как минимум о 27 погибших и семи пропавших без вести. Из-за стихии полностью разрушены 243 дома, погибли 6500 голов скота и затоплены более 81 тыс. гектаров рисовых полей.
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