На Филиппины обрушился мощнейший тайфун "Мангхут"

Сегодня, 02:05

В зоне риска находятся более 5 миллионов человек


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

Тайфун Мангхут вышел на сушу на северо-востоке Филиппин, вызвав ураганный ветер и проливной дождь.

Как отмечает AP, в ночь на субботу, 15 сентября (по местному времени), тайфун обрушился на город Баггао в провинции Кагаян.

Тайфун Мангхут сильнее, чем ураган Флоренс, который вышел на Восточное побережье США. Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час.

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В зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Власти Филиппин заранее эвакуировали тысячи жителей, закрыли школы и отправляли спасателей и военнослужащих для оказания помощи.

Напомним, в начале года извержение вулкана Майон на Филиппинах стало одним из самых масштабных за последнее время. Вырывающаяся из кратера лава взлетала на высоту до километра, а столб пепла превысил высоту в три километра. Окружающие вулкан города и поселке в радиусе до десяти километров засыпало вулканическим пеплом. Осадки пепла были настолько сильными, что видимость местами была нулевой, а на землю в разгар дня опустился вечерний сумрак. Тысячи людей были эвакуированы.

Также год назад Филиппины сотрясло мощное землетрясение, был эвакуирован президентский дворец.
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