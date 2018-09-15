На Филиппины обрушился мощнейший тайфун "Мангхут"

В зоне риска находятся более 5 миллионов человек

Тайфун Мангхут вышел на сушу на северо-востоке Филиппин, вызвав ураганный ветер и проливной дождь.

Как отмечает AP, в ночь на субботу, 15 сентября (по местному времени), тайфун обрушился на город Баггао в провинции Кагаян.

The #Philippines is evacuating thousands of people, deploying soldiers & positioning emergency provisions as Super #Typhoon #Mangkhut closes in.The storm is expected to make landfall on the Philippines island of #Luzon island early on Sat#TyphoonMangkhutpic.twitter.com/4eFs399TEe — Jaro Giesbrecht (@JaroGiesbrecht) 14 сентября 2018 г.

Тайфун Мангхут сильнее, чем ураган Флоренс, который вышел на Восточное побережье США. Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 200 человек

В зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Власти Филиппин заранее эвакуировали тысячи жителей, закрыли школы и отправляли спасателей и военнослужащих для оказания помощи.

Напомним, в начале года извержение вулкана Майон на Филиппинах стало одним из самых масштабных за последнее время. Вырывающаяся из кратера лава взлетала на высоту до километра, а столб пепла превысил высоту в три километра. Окружающие вулкан города и поселке в радиусе до десяти километров засыпало вулканическим пеплом. Осадки пепла были настолько сильными, что видимость местами была нулевой, а на землю в разгар дня опустился вечерний сумрак. Тысячи людей были эвакуированы.

Также год назад Филиппины сотрясло мощное землетрясение, был эвакуирован президентский дворец.